Neujahrsempfang am Samstag in Heichelheim

Heichelheim. Die Landgemeinde Am Ettersberg bittet am Samstag zum Treffen der Offiziellen aus der Region.

Ihren ersten Neujahrsempfang organisiert die Landgemeinde Am Ettersberg am Samstag, 11. Februar, in der Thüringer Kloßwelt in Heichelheim. Die Premiere bleibt auf geladene Gäste beschränkt: Vertreter von Vereinen, Schulen, Kindergärten, Ortschaften sowie als Gäste der Weimarer Polizeichef René Treunert, Staatssekretärin Katharina Schenk (SPD) sowie die ehemalige Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht (CDU). 2024 soll der Empfang zur offenen Veranstaltung werden.