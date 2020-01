Magdala. Traditionell gibt Bürgermeister Mario Haßkarl auch an diesem Sonntag einen Rückblick auf das alte Jahr – und erläutert Vorhaben für das neue.

Neujahrsempfang in Magdala

Zum Neujahrsempfang der Stadt Magdala bittet Bürgermeister Mario Haßkarl am Sonntag, 19. Januar, ab 10 Uhr in die Mehrzweckhalle. Eingeladen sind Unternehmer, Gewerbetreibende, Vertreter von Kirche und Vereinen, aber auch alle interessierten Einwohner. Wie aus den vorangegangenen Jahren gewohnt, wird der Bürgermeister einen Jahresrückblick und eine Vorausschau auf geplante Maßnahmen geben. Eine Magdalaer Persönlichkeit tritt als Gastredner auf – der Name soll allerdings eine Überraschung bleiben.

