Neuntklässler des Musikgymnasiums Schloss Belvedere laden zu Prüfungskonzerten nach Weimar

Weimar. Öffentliche Prüfungskonzerte am Freitag im Großen Saal, Samstagskonzert am Musikgymnasium Schloss Belvedere mit Solo- und Kammermusik.

Die Öffentlichen Prüfungskonzerte des Musikgymnasium Schloss Belvedere / Hochbegabtenzentrum der Hochschule für Musik Franz Liszt stehen am Freitag im Großen Saal an. Dann stellen sich die Schülerinnen und Schüler der Klasse 9 in Einzelwertung mit einem 15-minütigen Solo- oder Kammermusikprogramm einer externen, offiziellen Prüfungskommission, teilt die Schule mit. Beginn ist um 10.30 Uhr mit Gesang, Violine und Harfe, ab 12 Uhr Viola und Violine, von 14 bis 15 Uhr Blockflöte, Posaune, Violoncello und zuletzt ab 15.30 Uhr Klavier, Fagott, Klarinette, Querflöte und Trompete. Der Eintritt sei frei. Das Konzert sei eine Benefizveranstaltung zugunsten des Vereins German Doctors im Rahmen der Unesco-Projektschultätigkeit des Musikgymnasiums Schloss Belvedere.

Das nächste Samstagskonzert am Musikgymnasium Schloss Belvedere findet am darauffolgenden Samstag, 11. Februar, um 15 Uhr statt. Erklingen sollen Werke für Klavier, Querflöte und Marimbaphon von Franz Liszt, Carl Reinecke, Ludwig van Beethoven und Alfred Reed. Es musizieren Schülerinnen und Schüler des Hochbegabtenzentrums am Musikgymnasium Schloss Belvedere. Auch dieses Konzert sei ein Benefizkonzert zugunsten des Vereins German Doctors.