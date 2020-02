Niederzimmerner Verein erfüllt die Pflicht vor der Brutzeit

Es herrscht wieder Ordnung auf dem Hohen Berg: Zehn Mitstreiter fanden sich ein, als der Verein der Natur- und Heimatfreunde Niederzimmern in dieser Woche zum Arbeitseinsatz auf dem Areal des Flächennaturdenkmals gerufen hatte. Startpunkt war die Brücke über den Ottstedter Bach, von den Einheimischen auch Wolfsbach genannt, rund einen Kilometer nördlich des Dorfes gelegen. Hier legten die Freiwilligen gegen 13 Uhr los und bereinigten die Hänge des Bachlaufes, räumten Müll weg, beseitigten Wildwuchs und verpassten rund 30 der mehr als 60 hier wachsenden Kopfweiden den Beschnitt, den diese alle zwei bis drei Jahre brauchen.

Ulrich Fritsche, in den Dörfern des Grammetals mit seinem Verkaufswagen für Obst und Gemüse bekannt, hatte im Alleingang Tage zuvor schon Vorarbeit geleistet. Für die Nacharbeiten konnten sich die Natur- und Heimatfreunde wie immer auf ihre Partner aus der Landwirtschaft verlassen – den ortsansässigen Bauern Ralf Maaßen und die Agrar-Produktion Niederzimmern mit Geschäftsführer Jürgen Harnisch. Letztere rückte am Tag nach dem Arbeitseinsatz mit einem Mulcher an und zerhäckselte das vom Verein bereitgelegte Holz, dessen Überreste als natürlicher Dünger vor Ort bleiben.

Insgesamt ist das Areal rund 0,75 Hektar groß und relativ vielfältig: Neben dem Bach gehören unter anderem eine Streuobstwiese und eine Trockenrasenfläche dazu. Rund 60 Vogelarten leben hier. Seit 1958 steht das Gelände unter Schutz, zuvor dienten Teile davon seit den Nachkriegsjahren, als Lebensmittel knapp waren, als Kleingärten. „Wir haben schon vor etlichen Jahren die Pflege dafür übernommen“, so der Vorsitzende der Natur- und Heimatfreunde, Herbert Haas. Als ehemaliger Hausmeister der Wartenberg-Schule hat er noch gute Kontakte dorthin, die in der kommenden Woche zu einem weiteren Arbeitseinsatz führen: Dann rücken Schüler auf dem Hohen Berg an, die sich im Rahmen des Natur-&-Technik-Unterrichtes zwei Stunden lang im Freien nützlich machen.

Ab Ende Februar herrscht auf dem Gelände gesetzlich verordnete Ruhe – die Brutzeit der Vögel, die Vegetationszeit der Pflanzen beginnt. Die Natur- und Heimatfreunde unternehmen dann nur noch regelmäßig Kontrollgänge. Wanderer, Reiter und Jäger dürfen das Gelände nutzen, Motocross- oder Quadfahrer nicht. Gespannt ist Herbert Haas auf die diesjährige Apfelblüte: Nachdem die Bäume im vorigen Jahr kaum Früchte trugen, wünscht sich der Verein wieder eine gute Ernte. Einen Großteil davon lässt er zu naturtrübem Saft verarbeiten und schenkt den im Vereinsheim bei Veranstaltungen aus.

Davon sind auch in diesem Jahr wieder jede Menge geplant. Die nächste ist am Freitag, 6. März, ein Bildervortrag namens „Windmühlengeschichten“ von Wulf Bennert, dem Gründer des in Klettbach ansässigen Unternehmens mit Schwerpunkt auf der Sanierung denkmalgeschützter Bauwerke. In Vorbereitung sind musikalische Abende mit Alan Bern, Sebastian Krumbiegel und Toni Lorenzo. Jahreshöhepunkt wird am 22. August das Vereinsfest zum 40-jährigen Gründungsjubiläum inklusive Trödelmarkt. Am 4. April veranstalten die Natur- und Heimatfreunde einen „Liberty Convoy“ zur Erinnerung an 75 Jahre Befreiung vom Faschismus: Historische US-Militärfahrzeuge rollen dann vom Niederzimmerner Schenkplatz aus durch das Weimarer Land und den Kreis Sömmerda bis nach Apolda, wo am Abend in der Brauerei-Festhalle eine „Liberation Party“ steigt.