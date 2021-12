Nikolaus-Andacht in der Weimarer Stadtkirche St. Peter und Paul

Eine Nikolaus-Andacht findet am 6. Dezember in der Stadtkirche statt.

Weimar. Die Teilnahme am 6. Dezember ist für Groß und Klein unter 3G-Regelung möglich.

Der Heilige Nikolaus kommt am Montag, 6. Dezember, in die Stadtkirche St. Peter und Paul am Herderplatz. Zur Nikolausandacht für Groß und Klein wird in diesem Jahr die Nikolauslegende von den Getreideschiffen zu erleben sein, informierte Pfarrer Sebastian Kircheis und erläuterte: Eine Hungersnot plagt die Menschen in Myra. Es geht um Leben und Tod. Aber Brot fällt ja nicht einfach vom Himmel. Kann der freundliche Heilige etwas tun, damit die Menschen endlich wieder satt werden?

Die Nikolausandacht beginnt um 17 Uhr. Sie findet unter 3G-Bestimmungen statt. Erwachsene und Schulkinder (hier genügt der Testnachweis aus der Schule) sollten die entsprechenden Nachweise mitbringen.