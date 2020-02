Weimar. Freier WLAN-Zugang für den Wartebereich am Bürgerbüro und am Trausaal im Standesamt geplant

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Noch in diesem Jahr mehrere Hotspots der Stadt

Die Stadtverwaltung Weimar will im Wartebereich des Bürgerbüros und zum Beispiel am Herderplatz 14 noch in diesem Jahr öffentliche WLAN-Hotspots einrichten. Das teilte der Amtsleiter Christian Adolph auf Nachfrage der Redaktion mit. Anlass für die Frage war ein Bericht des MDR über einen nicht öffentlich zugänglichen Hotspot der Stadt.

Das Problem: Dieser Zugang war nie für eine öffentliche Nutzung vorgesehen. Er gehört zur Netzwerkinfrastruktur der Stadtverwaltung. Allein seine automatische Benennung als „Hotspot“ erweckte andere Erwartungen. Vorerst werde man deshalb diesem Irrtum begegnen, indem man ihn umbenenne. Einen tatsächlich öffentlichen Hotspot werde man aber bis zum Sommer einrichten. Genutzt wird der bestehende Netzzugriffspunkt von Stadträten, Verwaltung und Presse, vor allem bei Stadtrats- bzw. Ausschusssitzungen, erläutert Adolph. Voraussetzung für die Einrichtung des neuen Hotspots zur öffentlichen Nutzung ist die Genehmigung des Haushalts. Erst dann könne die Beschaffung eingeleitet werden, zumal die Komponenten zur Netzwerk-Infrastruktur der Verwaltung passen müssen. Man habe, wirbt Christian Adolph um Verständnis, mit dem IT-Bereich permanent 200 fachspezifische Anwendungen und die Basisinfrastruktur für 800 Arbeitsplätze zu gewährleisten. Gleichzeitig sei die Sicherheit der Daten von 65.000 Einwohnern zu gewährleisten. Ein öffentlicher Hotspot sei da zwar ein zeitgemäßes Angebot, habe aber nicht zu jeder Zeit Priorität. Das Vorhalten öffentlicher Hotspots hatte die Stadt Weimar mit ihrer Tochtergesellschaft Stadtwirtschaft vereinbart, solche auch als Partner der Energie-Hotspots betreibt. – Am Bürgerbüro sind neben dem Hotspot auch sogenannte Bürger-Terminals geplant, die allen Bürgern die Online-Vereinbarung von Terminen ermöglichen sollen. Damit wolle man die Wartezeiten weiter verkürzen Noch für dieses Jahr stellt Adolph zusätzliche kostenfreie WLAN-Netzwerke in Aussicht, die mit EU-Förderung eingerichtet werden. Auf Initiative der Fraktion Die Linke hatte die Stadt im Jahr 2018 für das Förderprogramm „ WiFi4EU“ kandidiert, um auf öffentlichen Plätzen in der Innenstadt und in den Ortsteilen solche Netzwerke einrichten zu können. Seit Herbst stehen deshalb 15.000 Euro zur Verfügung, worauf eine Standortermittlung begann, die den Förderrichtlinien entsprechen. Die Auswahl der Standorte sollte nach wirtschaftlichen Kriterien unter Einbeziehung der Folgekosten erfolgen. Eine Drucksache zur Entscheidung im Stadtrat ist angekündigt. – Die Stadt hat vom Juli 2019 an 18 Monate Zeit zur Umsetzung.