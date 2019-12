Wie gefragt weitere Kindergartenplätze in Weimar sind, zeigt sich am Beispiel der JUL-Kita „Anne Frank“ in Weimar. Kaum ist die Sanierung des Altbaus abgeschlossen und der neue Anbau fertiggestellt, sind sämtliche neu entstandenen Plätze bereits belegt beziehungsweise vergeben. Dabei hat die offizielle Einweihung nach Abschluss der Bauarbeiten noch gar nicht stattgefunden, unterstrich Matthias Labitzke, Geschäftsführer der gemeinnützigen JUL GmbH, am Freitag beim Pre-Opening der neuen Räumlichkeiten. Diese solle im Frühjahr nachgeholt werden. Dann werde auch Architekt Bernd Melmert vom Berliner Architekturbüro Heusner + Melmert anwesend sein. Mit dem auf Kindergärten spezialisierten Büro arbeitet die JUL GmbH bereits seit 2006 bundesweit sehr erfolgreich zusammen.

Rund 1,5 Millionen Euro investierte die JUL GmbH nach Angaben von Labitzke an der Eduard-Rosenthalstraße 52. Die Nutzfläche ist in der rund eineinhalbjährigen Bauzeit mit dem gartenseitigen Anbau von ursprünglich 413 Quadratmeter im Altbau auf 850 Quadratmeter angewachsen. Und trotzdem bleibe der immer wieder hervorgehobene familiäre Eindruck erhalten. Kindergarten-Leiterin Susanne Hofbauer freut sich über die hellen und großzügigen Räumlichkeiten, die modernen Standards im Kindergartenbau genügen. „Ich bin total begeistert“, sagt sie. „Die eineinhalb Jahre Bauzeit waren zwar stressig, doch sie sind schnell vorbei gegangen.“ Die Kooperation mit den Bauleuten habe sehr gut funktioniert. Die Baufirmen kamen sämtlich aus der Region.

Matthias Labitzke verwies auf die Schallschutzdecken und die dadurch deutlich verbesserte Raumakustik, welche die Kindergärtnerinnen und Kindergärtner vor übermäßiger Lärmbelastung schütze. In allen Räumen gibt es Außenjalousien zum Wärmeschutz. Eine Fußbodenheizung sorgt für angenehmes Raumklima. Der Altbau ist nach den Worten von Labitzke „komplett überarbeitet“ worden. Der Eingang wurde verlegt, der Eingangsbereich großzügiger gestaltet. Unschätzbares Plus der Kita ist das großzügige Außengelände von insgesamt 1400 Quadratmeter. Noch fehle an der alten Villa der neue Anstrich. Das werde im Frühjahr nachgeholt.

Umgebaut und angebaut wurde bei laufendem Betrieb. Nicht alle Kinder konnten in der Bauphase die Interimslösung in der Kita Kinderland nutzen. Jene, die blieben, beobachteten mit Spannung das Baugeschehen und die Arbeit der Bagger.

Zum Nikolaustag konnten die Jungen und Mädchen mit großem Hallo nicht nur den Nikolaus begrüßen: Eine Überraschung bereiteten ihnen auch Geschäftsführer Andreas Appelt und Gesellschafter Torsten Bude von Sigma Plan: Mit einer Finanzspritze von 500 Euro unterstützt das Weimarer Planungsbüro, das den Bauprozess intensiv und unentgeltlich unterstützt hatte, den Aufbau einer Kinderbuchbibliothek.

Derzeit wird die wesentlich erweiterte Kita bereits von 86 Kindern (bislang: 61) besucht. Auch die weiteren noch offenen 23 Plätze sind bereits vergeben. Betreut werden die Jungen und Mädchen von elf Erzieherinnen und vier Erziehern.