Notarzt im Weimarer Land angegriffen

In der Nacht vom Montag zum Dienstag musste die Polizei einen Rettungseinsatz in Tannroda im Weimarer Land unterstützen. Wie die Polizei am Dienstag informierte, habe dort ein Mann den Rettungsdienst gerufen, weil sich sein 34-jähriger Bekannter durch übermäßigen Konsum von Alkohol in eine Notlage brachte.

Als die Rettungskräfte den 34-Jährigen mitnehmen wollten, begann er sich zu wehren und habe den Notarzt geschlagen. Unter Polizeibegleitung wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht.