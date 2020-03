Nur ein Team sagt Landesfinale von „Jugend trainiert“ ab

Die Vorsicht vor dem Corona-Virus hat bereits für die Absage zahlreicher öffentlicher Verstaltungen gesorgt. Das Landesfinale des Wettbewerbs „Jugend trainiert für Olympia“ im Zweifelderball der Thüringer Grundschulen fand am Mittwoch in Bad Berka dennoch statt.

Die Entscheidung, das Turnier in der Sporthalle des Marie-Curie-Gymnasiums anzupfeifen, machten sich die Organisatoren nicht leicht. Mit der Freigabe der Veranstaltung habe man bewusst sehr lange gewartet, bestätigte Schulsportkoordinatorin Silke Hanemann. Doch letztlich sah man für eine Absage keinen zwingenden Anlass. Und nur eine der 23 vorab gemeldeten Grundschulen sagte ihre Teilnahme ab.

In Bad Berka sah man sich angesichts des Faktors „Corona“ so gut es ging vorbereitet. Schon am Halleneingang wies ein Aushang darauf hin, dass sich sämtliche Teilnehmer und Gäste in eine Anwesenheitsliste einzutragen haben. Diese würde maximal vier Wochen aufbewahrt, um den zuständigen Gesundheitsämtern im Falle einer Infektion Auskunft über mögliche Kontaktpersonen geben zu können. Zudem seien die Seifenspender in der Halle prall gefüllt und auch Desinfektionsmittel ausreichend vorhanden, versicherte Silke Hanemann vor Beginn.

Die Farben der Stadt Weimar hielt beim Landesfinale die Park-Grundschule (weiße Trikots) hoch. Foto: Jens Lehnert

Zur Begrüßung versuchte sich die Organisatorin erst einmal in verbalen Lockerungsübungen: Das Coronavirus habe in diesem Landesfinale keinen Platz. „Wir nehmen das Wort gar nicht erst in den Mund“, stimmte Silke Hanemann die etwa 290 jungen Sportler im Alter von 9 bis 10 Jahren darauf ein, was in Bad Berka im Vordergrund stehen sollte: viel Bewegung, Spaß und spannende Partien im Zweifelderball.

Aus der Region hatten sich die Teams der Grundschule „Anna Sophia“ aus Kranichfeld und der Park-Grundschule aus Weimar qualifiziert. Mit ihren Schlachtrufen „1, 2, 3 – wir sind dabei!“ und „Die Parkschule ist baumstark!“ motivierten sich beide lautstark. Auch ihr Publikum hatten sie mitgebracht, das kräftig anfeuerte. Im Gespräch zeigten sich die Kinder dennoch bescheiden. Stellvertretend für ihr Team hofften Jonathan, Mona, Klara und Luke aus der Parkschule auf eine Platzierung im Mittelfeld. Besonders wichtig sei ihnen jedoch ein Sieg gegen den Erzrivalen aus Eisenach, sagten sie vorab. Auch Niklas, Jannick und Ole von der Grundschule „Anna Sophia“ hofften auf ein gutes Abschneiden, waren sich der Tatsache aber durchaus bewusst, dass schon eine Teilnahme am Finale keine Selbstverständlichkeit gewesen ist.

72 Partien später – 50 in der Vor-, 22 in der Endrunde – standen die Ergebnisse schließlich fest. Den ersten Platz belegte die Nikolai-Grundschule aus Mühlhausen. Zweit- und Drittplatzierter sind die „Jakobschule“ aus Eisenach und die Grundschule „Diesterweg“ aus Ebeleben. Doch auch die Kranichfelder mit Platz acht und die Weimarer als Dreizehnte konnten zufrieden sein.

Schon zum wiederholten Male fand das Landesfinale in der Sporthalle des Bad Berkaer Gymnasiums statt. Man habe sich für Bad Berka aufgrund der zentralen Lage in Thüringen entschieden, erläuterte Silke Hanemann. Immerhin kamen die Teilnehmer diesmal bis aus Nordhausen, Sonneberg, dem Altenburger Land und dem Wartburgkreis. Auch, dass man ausgerechnet den Zweifelderball durch solch eine Meisterschaft fördere, sei kein Zufall. „Zweifelderball schafft eine breite Grundlage für weitere Spiele, und die Kinder haben großen Spaß daran“, sagte die Organisatorin.