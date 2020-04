Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

OB kündigt verstärkte Kontrollen an

Die Zahl der Corona-Infektionen in Weimar und im Weimarer Land hat die 70 überschritten. Bis Donnerstagabend waren in Stadt und Kreis 71 Menschen infiziert. In Weimar waren 41 Infektionen amtlich bestätigt, sechs Menschen wurden stationär im Klinikum behandelt. 655 Menschen befanden sich in Quarantäne, aus dieser entlassen waren 485 Menschen. 59 Testergebnisse aus Labors standen aus.

Im Weimarer Land gab es bis Donnerstag 31 Erkrankungen. Fünf Menschen sind inzwischen genesen. Drei Personen befanden sich in stationärer Behandlung. Gestiegen ist die Zahl enge Kontaktpersonen: 235 befinden sich derzeit in Quarantäne. Zudem sind weiterhin 183 Reiserückkehrer aus Risikogebieten in häuslicher Absonderung.

OB Peter Kleine kündigte verstärkte Kontrollen von Ordnungsbehörden und Polizei an. Viele Menschen seien plötzlich sorglos und missachteten angesichts des schönen Wetters die klare Aufforderung, soziale Kontakte zu reduzieren und Abstand zu halten. Das trage zur noch schnelleren Verbreitung des Virus bei, sei ignorant und unsozial.