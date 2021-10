Obduktion bestätigt: In Weimar gefundene Katzenbabys wurden brutal erschlagen

In einer neutralen Plastetüte wurden die erschlagenen Kätzchen außerhalb von Niedergrunstedt einfach an den Wegesrand geworfen.

Niedergrunstedt. Getötete Tiere wurden bei Niedergrunstedt in einem Plastesack gefunden. Tierschützer suchen Hinweise zum Täter.

Die Obduktion hat bestätigt, was Tierschützerinnen befürchtet hatten. Zwei neugeborene Katzen, die am Ortsrand von Niedergrunstedt tot aufgefunden wurden, sind erschlagen worden. Darüber informierte das Weimarer Veterinäramt die Finderin der beiden leblosen Tiere.

Die Frau hatte am 10. September am Wegesrand eine blutige Plastetüte entdeckt, in der die toten Kätzchen lagen. Der Fundort befindet sich am Verbindungsweg aus Richtung Niedergrunstedter Töpferei zum Landgut Holzdorf etwa auf halber Strecke. Noch bevor das Obduktionsergebnis vorlag, wurde bei der Weimarer Polizei Anzeige gegen Unbekannt wegen Tierquälerei gestellt. Nach der Bestätigung der Todesursache werden jetzt Hinweise zum Täter gesucht, die auch vertraulich entgegengenommen werden. Schließlich ist das Töten eines Wirbeltieres eine Straftat.

Weil nicht ausgeschlossen sei, dass die Kätzchen eigentlich aus dem Weimarer Land stammen könnten, forderte der Weimarer Tierschutzverein darüber hinaus endlich eine flächendeckende Katzenschutzverordnung, wie sie in Weimar gilt. Darin ist festgelegt, das freilaufen Katzen und Kater kastriert und gechipt sein müssen. Die Kastration soll die unkontrollierte Vermehrung der Streuner verhindern und hat sich laut Tierschutzvereins in Weimar bewährt. Hinweise unter Telefon: 0176/30662332 erbeten.