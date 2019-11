Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ökumenischer Gottesdienst in der Stadtkirche

Zu einem ökumenischen Gottesdienst am Buß- und Bettag haben sich Christen am Abend in der Stadtkirche St. Peter und Paul versammelt. Der kirchliche Feiertag wird stets am Mittwoch vor dem Ewigkeitssonntag begangen, dem letzten Tag des Kirchenjahres. Christen geht es an diesem Tag um Buße und Gebet, um Reue für begangene Sünden und um die Besinnung auf ihren Gottesglauben. Das Bild zeigt Superintendent Henrich Herbst und den katholischen Gemeindereferent Eberhard Eckart (links).