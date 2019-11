Weimar WeimarDer Kindergarten Holzwürmchen der Hufeland Träger-Gesellschaft richtet für alle Interessierten an diesem Samstag einen Tag der offenen Tür aus. Sie können sich die Einrichtung im Schlachthofviertel, die in Holzbauweise ...

Offene Türen im Holzwürmchen

Der Kindergarten Holzwürmchen der Hufeland Träger-Gesellschaft richtet für alle Interessierten an diesem Samstag einen Tag der offenen Tür aus. Sie können sich die Einrichtung im Schlachthofviertel, die in Holzbauweise entstanden ist, anschauen und all ihre Fragen an das pädagogische Personal stellen, heißt es in der Ankündigung.

Samstag, 9. November, 9 bis 12 Uhr; E.-Rosenthal-Str. 41b