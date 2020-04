Der Regler einer Heizung, aufgenommen in einem Objekt in München.

Online-Vorträge zum Energiesparen

Auf ihre kostenlosen Online-Vorträge im April, die die Beratung in der Weimarer Stadtverwaltung ersetzen, hat die Verbraucherzentrale jetzt hingewiesen. In den nächsten Live-Vorträgen, bei denen auch Fragen gestellt werden können, geht es am 28. April von 18 bis 19 Uhr um Solarstrom vom Balkon sowie am 30. April von 17.30 bis 18.15 Uhr um die Förderung von neuen Heizungsanlagen fürs eigene Haus. Die Anmeldung zu den Angeboten ist unter verbraucherzentrale-energieberatung.de/vortraege/ möglich.

Individuelle Beratung findet zurzeit online und telefonisch statt. Näheres auf verbraucherzentrale-energieberatung.de oder kostenfrei unter der Telefonnummer 0800 / 809802400.