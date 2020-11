Weimar: Online-Workshop zu Bio-Essen für Kinder

Einen kostenlosen Online-Workshop rund um Bio-Essen für Kinder und Ernährungsbildung bietet der Weimarer Verein Ökoherz am 2. Dezember an. Er richtet sich von 13.45 bis 16.45 Uhr an Eltern, Kindergärtnerinnen und -gärtner sowie Küchenpersonal, Schulleitungen oder freie Pädagogen, teilte der Verein mit. Wie „verpacke“ ich gutes Essen kindgerecht, wie kann Ernährungspädagogik dazu beitragen, bessere Lebensmittel in den Alltag zu integrieren? Was sind die Grundlagen einer nachhaltigen Verpflegung? Wie können biologisch erzeugte Lebensmittel – auch angesichts des Budgets – in das Verpflegungsangebot in Einrichtungen einbezogen werden? Diese und weitere Fragen werden auch anhand von Praxisbeispielen behandelt.

Das komplette Programm und die Anmeldemöglichkeiten stehen im Internet.

https://bio-thueringen.de/termine/nachhaltige-kinderverpflegung-und-ernaehrungsbildung/