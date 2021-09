Orgelkonzert am Freitag in Buttelstedt

Buttelstedt. Unter anderem Werke von Bach und Buxtehude erklingen am Freitagabend in der Buttelstedter Nikolai-Kirche.

Ein Orgelkonzert organisiert der Förderkreis Fasch, Krebs und Kirche Buttelstedt am Freitag, 17. September, in der Stadtkirche St. Nikolai am Markt. Ab 17 Uhr spielen Professor Matthias Dreyßig sowie Studierende der Musikhochschulen Weimar und Halle an der restaurierten Weißhaupt-Peternell-Orgel.

Es erklingen Kompositionen unter anderem von Dietrich Buxtehude, Vincent Lübeck, Johann Sebastian Bach und Felix Mendelssohn Bartholdy. Der Eintritt ist frei, Spenden für die Arbeit des Förderkreises aber herzlich willkommen.

TLZ-Newsletter für Weimar Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lesen Sie hier mehr Weimar-Artikel.