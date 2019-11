Großromstedt GroßromstedtAm 1. Dezember ab 15 Uhr findet in der Kirche in Großromstedt ein Orgelkonzert statt. Dirk Brödling wird an der Orgel zu hören sein. ...

Orgelkonzert in Großromstedt

Am 1. Dezember ab 15 Uhr findet in der Kirche in Großromstedt ein Orgelkonzert statt. Dirk Brödling wird an der Orgel zu hören sein. Neben Präludien und Fugen aus dem Barock, werden auch (vor-)weihnachtliche Melodien zu hören sein. Der Eintritt ist frei. Um Spenden für die Erhaltung der Orgeln in der Gemeinde wird gebeten.