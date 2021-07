Weimar. Der renommierte Konzert-Organist Martin Kondziella aus Berlin musiziert im Thüringer Orgelsommer in der Herz-Jesu-Kirche in Weimar.

Konzertorganist Martin Kondziella aus Berlin gibt am Donnerstag, 8. Juli, 20 Uhr, ein Konzert an der Franz-Liszt-Gedächtnisorgel in der Herz-Jesu-Kirche in Weimar. Passend zu dieser Orgel präsentiert er Werke von Liszt, aber auch von Mendelssohn Bartholdy und Beethoven.

Platzreservierung:

konzertreihe@orgelsommer.de