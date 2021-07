Orgelsommer mit Stefan Nusser

Weimar. Mit einem Konzert von Stefan Nusser wird der Weimarer Orgelsommer fortgesetzt.

Mit Stefan Nusser wird der Weimarer Orgelsommer in der Stadtkirche St. Peter und Paul (Herderkirche) am Sonntag, 18. Juli, fortgesetzt. Nusser, der in Weimar und Hamburg Kirchenmusik und Orgel studiert hat, ist an der Propsteikirche der Bauhausstadt Dessau tätig. Mehrere CD-Einspielungen und eine rege Konzerttätigkeit ergänzen sein künstlerisches Wirken. Er spielt neben Werken von Bach und Liszt auch Musik von Camille Saint-Saens, der in diesem Jahr seinen 100. Todestag hat, sowie eigene Improvisationen. Das Konzert beginnt um 18 Uhr. Karten zu 8 € (erm. 5 €) sind an der Abendkasse erhältlich.