Nicht nur, aber eben auch klassische Oster-Deko soll am Samstagnachmittag in Niederzimmern entstehen.

Osterbasteln am Samstag in Niederzimmern

Niederzimmern. Der Jugendclub hat für Samstagnachmittag alle Interessierten eingeladen.

Zu einem Nachmittag mit gemeinsamem Osterbasteln und einem Figurentheater lädt der Verein der Kinder- und Jugendförderung Grammetal am Samstag, 1. April, in den Jugendclub von Niederzimmern ein. Nachdem Sozialarbeiterin Kerstin Schmöger am vergangenen Wochenende bereits mit den Kindern und Jugendlichen in Hopfgarten bastelte, folgt nun die Fortsetzung. Die Aktion beginnt 15 Uhr und soll rund drei Stunden dauern. Mitzubringen sind vor allem Lust und Laune sowie gute Ideen zum Basteln.