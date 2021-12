Panzerblitzer wird als nächstes in Weimar-Nord eingesetzt

Weimar. Semistationäre Einrichtung soll an Fußgängerüberweg für mehr Sicherheit sorgen.

In Weimar-Nord soll Weimars semistationäre Einrichtung ab dem Nikolaustag Raser ertappen. Der städtische Ordnungsdienst setzt ihn ab dem 6. Dezember in der Marcel-Paul-Straße ein. Dort überwacht der sogenannte Panzerblitzer das Einhalten des Tempos in Höhe des Fußgängerüberweges an der Einfahrt zur Bonhoefferstraße, teilte die Stadtverwaltung mit. Dort sind maximal 30 km/h erlaubt.

Die Stadt erinnerte daran, dass die Semi-Station bei Bedarf jederzeit an eine andere Stelle abgezogen werden kann.