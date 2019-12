Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Pflichttermin für künftige Schüler

Für jene Weimarer Kinder, die vom Sommer kommenden Jahres an zur Schule gehen, sowie für deren Eltern wird es bereits in der nächsten Woche ernst. Die Anmeldung der künftigen Erstklässler für das Schuljahr 2020/2021 findet am Dienstag, 10. Dezember, sowie am Mittwoch, 11. Dezember, in der Zeit von 14 bis 18 Uhr an der im Einzugsbereich jeweils zuständigen staatlichen Grundschule sowie an der Gemeinschaftsschule Weimar statt.