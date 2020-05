Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Pionier des Designs

Einer seiner ersten Entwürfe wurde sein bekanntester: Wilhelm Wagenfelds Bauhaus-Leuchte WA24 zählt zu den Designikonen. Geboren am 15. April 1900 in Bremen, lernte er Industriezeichner, war später an einer Zeichenakademie und lernte Silberschmied.

In Weimar war Wagenfeld 1923 bis 1925 an der Metallwerkstatt unter der Leitung von László Moholy-Nagy und Christian Dell. 1924 legte er die Gesellenprüfung als Silberschmied und Ziseleur ab und entwarf die legendäre Leuchte. Ab 1926 war Wagenfeld am Nachfolgeinstitut, der Bauhochschule, tätig, die 1930 aufgelöst wurde. Der Pionier des Industriedesigns arbeitete mit zahlreichen Firmen erfolgreich zusammen und wurde in den Jahrzehnten seines Schaffens vielfach mit Preisen bedacht.

Wilhelm Wagenfeld starb am 28. Mai 1990 in Stuttgart. Seine letzte Ruhestätte fand er in der Schweiz.