Piraten erobern Weimars Stadtbibliothek

Weimar. Das Sommerferienprogramm der Stadtbibliothek erfreut sich großer Nachfrage und ist mit seinem Start bereits ausgebucht.

Die Piraten waren los: In der Stadtbibliothek Weimar ist das Sommerferienprogramm turbulent gestartet. Die Eroberer der Meere machten sich mit den Kids auf die erste von sechs Schatzsuchen durch das Meer der Bücher. Die Kinder hatten viel Spaß. Es folgen weitere Veranstaltungen mit dem Theater Kokon und den Puppenspielern Henning Hacke aus Weimar und Christiane Weidringer aus Erfurt, sowie Bastelworkshops mit Conny Liebig. Alle Veranstaltungen in den Sommerferien sind bereits ausgebucht, teilte Bibliotheksleiterin Petra Fuchs mit. Sie dankt allen Kitas und Grundschulen Weimars für das große Interesse. Es kommen jeweils 20 bis 25 Kinder in geschlossenen Hort- beziehungsweise Kitagruppen mit ihren Erziehern in die Stadtbücherei. Sie freuen sich immer sehr über kostenlose Ferienangebote, weiß Petra Fuchs wie sehr das Angebot geschätzt wird. Bis zum 3. September finden insgesamt 22 Veranstaltungen statt. Conny Liebig lädt in ihre Kunstwerkstatt ein, Conny Thiele vom Kieck-Theater empfiehlt: „Lach dich gesund mit Fansita Wunderbunt!“, Puppentheater ist mit dem Theater Kokon wie auch mit Henning Hacke aus Weimar und Christiane Weidringer aus Erfurt zu erleben. Auch die Zweigstelle Schöndorf bietet ein Ferienprogramm an.