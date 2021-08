Podium zu Bürgerräten mit Politikern aus Weimar-Wahlkreis

Weimar. Interessierte können am 9. August online an dem Gespräch mit Bundestagskandidaten von CDU, Linke und SPD teilnehmen

Im Wahlkreis Erfurt – Weimar – Weimarer Land II wollen laut einer Befragung 59,6 Prozent der Wähler Bürgerräte verankert sehen, 70,1 Prozent sprechen sich nach Angaben des Vereins „Mehr Demokratie“ für Volksentscheide auf Bundesebene aus. Dies sei das Ergebnis einer bundesweiten Befragung, die auf die Region heruntergerechnet worden ist.

In einer öffentlichen, digitalen Podiumsdiskussion will der Verein am kommenden Montag, dem 9. August, ergründen, was die Bundestags-Kandidaten von CDU, Linke und SPD über diese relativ neue Form der Bürgerbeteiligung denken? Bürgerräte, so der Verein in einer Presseinformation, „können strittige politische Fragen lösen, und sie wurden auch in Deutschland erfolgreich erprobt“.

Sollten auf Bundesebene Bürgerräte verankert werden, in denen ausgeloste Bürgerinnen und Bürger Empfehlungen an die Politik ausarbeiten? Um diese Frage dreht sich das Gespräch mit Antje Tillmann (CDU), Ralph Lenkert (Linke, Landesliste) und Carsten Schneider (SPD). Diesem schließt sich eine Fragerunde mit den Zuhörern an.

Zum Auftakt um 19.30 Uhr gibt es einen Vortrag über Bürgerräte. Die etwa einstündige Diskussion soll um 20 Uhr beginnen.

Anmeldung: www.buergerrat.de/erfurt-weimar-weimarer-land-2/