Prachtexemplar für Bad Berka im zweiten Anlauf

Im zweiten Anlauf hat die Kurstadt einen würdigen Weihnachtsbaum für ihren Marktplatz gefunden: Seit Montagvormittag steht eine Blaufichte vor dem Bad Berkaer Rathaus. Rund 500 Euro aus der Stadtkasse war Bürgermeister Michael Jahn (CDU) dieser Baum wert – dabei handelt es sich allerdings nur um die Transportkosten. Um die Blaufichte aus einem privaten Garten in Saalborn in die Stadt zu holen, musste die Stadt einen Tieflader ordern.

Der erste Baum wurde schnell zum Stadtgespräch: Mitarbeiter des Bauhofes hatten die Fichte aus einer Baumschule unweit des Bad Berkaer Sportplatzes geholt und am Dienstag voriger Woche aufgestellt. Er war um ein Drittel kleiner als der jetzige Baum, wirkte dürr und schwächlich. „Es war schnell klar, dass wir eine andere Lösung brauchen, zumal ein deutlich vernehmbares Raunen durch Bad Berka ging“, so Jahn. Vor allem in diversen sozialen Netzwerken diskutierten die Kurstädter über dieses Problem.

Jahn betont, dass der öffentliche Weihnachtsbaum noch wichtiger geworden sei, nachdem die Stadt ihren für das kommende erste Advents-Wochenende geplanten Weihnachtsmarkt absagen musste. Deshalb wird er in den nächsten Tagen mit besonders viel Aufwand geschmückt, mit neu gekauften Christbaumkugeln und einer Lichterkette. Rundherum soll sich ein Märchenwald mit hölzernen Figuren und weiterem Tannengrün gruppieren.

Ganz umsonst wurde der erste Baum aber auch nicht gefällt: Seine Spitze steht als Weihnachtsbaum in der Tourist-Information im Coudrayhaus.