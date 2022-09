Programm zum Bertuch-Geburtstag im Stadtmuseum Weimar

Weimar. Zum 275. Bertuch-Geburtstag bietet das Stadtmuseum eine Reihe von verschiedenen Veranstaltungen an.

Vor 275 Jahren, am 30. September, wurde Friedrich Justin Bertuch geboren (1747-1822). In seinem Wohn- und Geschäftshaus befindet sich heute das Stadtmuseum Weimar. Anlässlich seines Geburtstages lädt das Stadtmuseum zu mehreren Veranstaltungen in und um das Bertuchhaus in die Karl-Liebknecht-Straße 7 ein. Los geht es bereits am Dienstag, 27. September, um 17 Uhr mit einer öffentlichen Führung in denn Ausstellungen zur Stadtgeschichte.

Die nächsten Termine sind am: Donnerstag, 29. September, 17 Uhr: Kuratorenführung mit Dr. Jens Riederer in der Sonderausstellung: „…meine Wohnhäuser und das Landesindustriekomptoir“

Freitag, 30. September, 17 Uhr: Öffentliche Führung: „Vom herzoglichen Baumgarten zum Weimarhallenpark“ – Eine Spurensuche hinter dem Bertuchhaus mit Renate Ragwitz

Samstag, 1. Oktober, 14 Uhr: Öffentliche Führung in der Dauerausstellung „Friedrich Justin Bertuch und seine Unternehmen in Weimar“ sowie ab 15.30 Uhr: Kinder- und Familienführung, anschließend Zeichnen in der Bertuch-Ausstellung. Der Eintritt zu den Veranstaltungen liegt bei 4,50 Euro, ermäßigt 2,50 Euro, Kinder frei. Am 30. September ist der Eintritt in das Stadtmuseum frei.