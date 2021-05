Protest gegen Missstand in Pflege

Weimar. „Pflegerebellen“ ruhen sich bei „Sleep In“ auf dem Weimarer Theaterplatz symbolisch von den Strapazen aus

Mit einem „Sleep In“ will die Gruppe Pflegerebellion mit weiteren Pflegerinnen und Pflegern „gegen die unhaltbaren Zustände im Gesundheitsbereich“ protestieren. Stellvertretend und symbolisch ruhen sie sich am Tag der Pflege, dem 12. Mai, „für diejenigen aus, die kaum Zeit haben zur Ruhe zu kommen“.

Zu wenig Personal in Pflegeeinrichtungen und Kliniken beklagt Anastasia Haueisen von den „Pflegerebellen“, dazu hohe psychische und physische Belastung, großen Zeitdruck und schlechte Bezahlung. Tausende in der Pflege hätten seit April 2020 ihren Beruf an den Nagel gehängt. Die Gruppe fordert daher „eine Gesundheitspolitik, die sich am Gemeinwohl und nicht an Börsengewinnen orientiert“.

Dienstag, 12. Mai, 16 bis 17.30 Uhr; Theaterplatz