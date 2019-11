Apolda. Aus einer Garage in Apolda wurden zwei Quads gestohlen. Eins wurde wiedergefunden.

Quads in Apolda gestohlen – Eins wurde wiedergefunden

Vom 4. zum 5. November drangen Unbekannte gewaltsam in eine Garage in Apolda, Utenbacher Straße, ein und entwendeten zwei Quads.

Es entstand ein Gesamtschaden von 17.000 Euro.

Durch einen Spaziergänger wurde am Dienstag, gegen 18 Uhr, ein Quad an der Bushaltestelle, bei der Gartenanlage Gute Hoffnung in Apolda aufgefunden.

Er verständigte die hiesige Polizeidienststelle. Das Quad stammte aus diesem Diebstahl und konnte dem Eigentümer wieder übergeben werden.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.