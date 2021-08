„Radentscheid Weimar“ hat Zulassung für Bürgerbegehren

Weimar. Initiative startet am 19. August Unterschriftensammlung für bessere Fahrrad-Infrastruktur.

Die Initiative „Radentscheid Weimar“’ startet am 19. August um 17.30 Uhr am Bauhaus-Museum ihre Unterschriftensammlung für eine bessere Radinfrastruktur. Das Bürgerbegehren dazu ist zugelassen. In vier Monaten müssen sieben Prozent der Wahlberechtigten (ab 16) dieses unterstützen. Dann entscheide die Stadt, ob sie die Forderungen annimmt. Sonst sei ein Bürgerentscheid geplant. Gefordert werden ein durchgängiges, sicheres Radwegenetz oder Barrierefreiheit auf Rad- und Gehwegen.

www.radentscheid-weimar.de