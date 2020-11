Rechenfehler beschert „Weihnachtsgeld“

Rund 40.000 Euro „Weihnachtsgeld“ überweist die Stadtverwaltung Bad Berka in diesen Tagen an die Grundstücksbesitzer in der Kurstadt und ihren Ortsteilen. Es handelt sich um zu viel gezahlte Straßenreinigungsgebühren seit dem Jahr 2017. Der Stadtrat stimmte in seiner jüngsten Sitzung einer entsprechenden Änderung der Straßenreinigungsgebührensatzung mit großer Mehrheit zu.

Es ist kein freiwilliger Schritt, sondern einer, zu dem es keine Alternative gibt: „Entweder die Stadt muss die Satzung korrigieren, oder die Kommunalaufsicht tut es“, sagte Susanne Alexy-Schiek vom Bürgeramt der Stadtverwaltung in der Ratssitzung auf Nachfrage des Abgeordneten Gerd Liebetrau. Seit nach der im März 2017 beschlossenen Satzung die ersten Gebührenbescheide erlassen wurden, trafen insgesamt 125 Widersprüche von Grundstückseigentümern im Rathaus ein. Bei deren Abarbeitung habe sich herausgestellt, dass viele der „Frontmeter“-Zahlen der an die Straßen grenzenden Grundstücke, welche die Stadt als Grundlage für die Bescheide verwendet hatte, nicht stimmen. Im Text der Beschlussvorlage findet sich die Gesamtzahl: In ihrem Ansatz vor knapp vier Jahren war die Stadt von 27.868 Frontmetern ausgegangen, tatsächlich aber liegt der Wert laut Prüfergebnis bei 33.191. Angesichts eines feststehenden Betrages der auf die Anwohner umlegbaren Straßenreinigungskosten blieb somit nur eine Korrektur des Gebührensatzes als Ausweg: von 1,92 auf 1,61 Euro pro Frontmeter und Jahr. Auf einen sogenannten „tolerierbaren Kalkulationsfehler“ konnte sich die Stadt in diesem Fall nicht berufen: Dessen festgelegte Spanne liegt zwischen 3 und 10 Prozent. Eine Differenz von 31 Cent ergibt allerdings eine Abweichung von 16,15 Prozent und überschreitet die Toleranzgrenze deutlich. Würde die Stadt nicht handeln, wäre ihr ein Beanstandungsverfahren seitens der Kommunalaufsicht im Landratsamt sicher. Das „Weihnachtsgeld“ kann sich durchaus sehen lassen: Ein Grundstücksbesitzer, dessen Immobilie auf 40 Metern an eine Straße grenzt, für deren Reinigung die Stadt verantwortlich ist, kommt auf 12,40 Euro pro Jahr und damit auf einen Gesamtbetrag über vier Jahre von 49,60 Euro. In der Stadtratssitzung warf Kerstin Pölzing von der Münchener Initiative (Fraktion FAB-MI) die Frage auf, ob es auch Fälle gebe, in denen Anwohner durch die korrigierte Satzung nachzahlen müssen. „Mir ist kein solcher Fall bekannt“, so Alexy-Schiek. „Mindestens 90 Prozent der Anlieger profitieren von dieser Änderung, für die anderen würden sich schlimmstenfalls minimale Beträge ergeben. Ich rechne nicht mit großen Widerspruchszahlen.“ Pölzing bekam in der Folge für ihren Antrag, diesen Punkt noch einmal in den Haupt- und Finanzausschuss zu verweisen, keine Mehrheit. Stattdessen ging die Satzungsänderung wie vorgelegt mit 19 Ja-Stimmen bei zwei Enthaltungen durch. Teil des Beschlusses ist allerdings auch ein Verweis auf eine komplette Neukalkulation der Straßenreinigungsgebühren, die 2021 erfolgen soll und dann dem Stadtrat als erneute Satzungsänderung vorgelegt wird. „Auch für die Kita-Beiträge läuft zum 30. Juni die Frist von vier Jahren ab“, so Bürgermeister Michael Jahn (CDU). „Die werden ebenso neu kalkuliert werden müssen wie die Feuerwehr-Gebühren.“