Zahlreiche Ordner mit Dokumenten stehen im Seminargebäude der Weimarhalle für die Verhandlung des Thüringer Oberverwaltungsgerichts um Millionen-Zahlungen des Landes Thüringen an den hessischen Kali-Konzern K+S (Kassel) bereit.

Rechtsstreit um die stillgelegten Kali-Gruben in Südthüringen geht in nächste Runde

Weimar Der Rechtsstreit um die Verträge und die damit verbunden Kosten für die Sicherungsarbeiten zwischen dem Land und der K+S AG läuft schon seit Jahren. Der Kali-Konzern erwägt jetzt eine neue Lösung.

Thüringen hat nach Auffassung des Umweltministeriums seine Verpflichtung aus den umstrittenen Kali-Verträgen erfüllt. Das machten Vertreter des Ministeriums am Donnerstag bei einer Verhandlung vor dem Thüringer Oberverwaltungsgericht in Weimar deutlich.

Dabei geht es um den Bestand von Verträgen von Ende der 1990er Jahre. Danach soll Thüringen dem Kali-Konzern K+S AG in Kassel die Kosten für Sicherungsarbeiten in stillgelegten Kali-Gruben in Südthüringen auf unbefristete Zeit zahlen - und damit nach Schätzungen möglicherweise einen Milliardenbetrag.

Thüringen sieht Bund in der Pflicht

Vertreter von K+S machten deutlich, dass das Unternehmen auf Einhaltung der Verträge besteht, die es von den Kosten zur Sicherung riesiger Hohlräume in den Gruben Springen und Merkers (Wartburgkreis) freistellt. Thüringen sieht dagegen jetzt den Bund in der Pflicht, für die Umweltschäden aufzukommen, die durch den Kali-Abbau in der DDR entstanden.

„Wir haben unsere Schuld getilgt und unsere Verpflichtung erfüllt“, sagte Martin Feustel, Abteilungsleiter im Thüringer Umweltministerium am Rand der Verhandlung. Das Land überweist derzeit nach seinen Angaben für Arbeiten zur Gefahrenabwehr in den beiden Gruben jährlich 16 Millionen Euro an K+S. Die Zahlungen erfolgten unter Vorbehalt.

K+S schlägt Flutung mit Abwässern vor

Der Bergbau-Konzern K+S kann sich nun vorstellen, die stillgelegte Südthüringer Grube Springen komplett mit aufbereiteten Abwässern seiner Fabriken im Werra-Revier zu fluten. In die unterirdischen Hohlräume könnten innerhalb von zehn Jahren bis zu 20 Millionen Kubikmeter gesättigte Salzlauge eingeleitet werden, sagte ein Vertreter des Unternehmens am Donnerstag bei der Verhandlung.

Vertreter des Thüringer Umweltministeriums bezeichneten die Flutung der gesamten Grube Springen als Idee, für die es keine rechtliche Grundlage gebe. „Den Optimismus können wir nicht teilen“, sagte Martin Feustel, Abteilungsleiter im Umweltministerium in Erfurt.

Rechtsstreit läuft schon seit Jahren

Der Rechtsstreit um die Auslegung der Verträge zwischen dem Land, einer Treuhand-Nachfolgegesellschaft und K+S laufen seit vielen Jahren. Sie füllen mehr als 80 Aktenordner, die im Verhandlungssaal standen. 2015 hatte das Verwaltungsgericht Meiningen Thüringen verurteilt, auf Dauer weiter zu zahlen. Das Land ging daraufhin in die nächste Instanz.

Bei der zweitägigen Verhandlung in Weimar sollen sechs Zeugen gehört werden, die an der Erarbeitung der Verträge beteiligt waren. Ob am Freitag ein Urteil fällt, sei offen, äußerten Prozessbeteiligte.

