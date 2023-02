Regie-Legende der Defa zum Filmgespräch im Weimarer Mon Ami

Weimar. Helke Misselwitz präsentiert am 9. Februar auf dem Goetheplatz in Weimar ihren neuesten Film „Die Frau des Dichters“.

Das Kino Mon Ami zeigt am 9. Februar den Dokumentarfilm „Die Frau des Dichters“ und bietet ein Filmgespräch mit der Regisseurin Helke Misselwitz an.

Die Regisseurin Helke Misselwitz spürt in ihrem neuesten Film in sonnengefluteten Bildern den mythologischen Erzählungen der Gegend rund um die türkische Halbinsel Datça nach. Dort hat die Künstlerin Güler Yücel ihr Refugium gefunden. Ihre Gemälde sind chronistische Erzählungen, die mal die Ausgelassenheit einer Hochzeit einfangen, mal Arbeiter während der Olivenernte begleiten oder eine Ziegenherde zeigen. Sie erzählen auch von ihrer Ehe mit Can Yücel, einem politisch verfolgten, mittlerweile verstorbenen Dichter (1935-2020). Der erste Langfilm von Misselwitz seit fast 20 Jahren stimme ein Hohelied auf Frauen an, die den patriarchalen und politischen Dogmen zum Trotz eigene Netze spannen, heißt es in der Ankündigung.

Helke Misselwitz gehört zu den wichtigsten Filmemacherinnen und -machern der letzten Defa-Generation. Auch international erfahre ihr Werk breite Anerkennung. Im Jahr 2016 erhielt sie den Ehrenpreis der deutschen Filmkritik, erinnerte das Kino Mon Ami.

Donnerstag, 9. Februar, 19 Uhr; Goetheplatz