Renommierte Pädagogen aus den USA zu Gast in Weimar

Hochkarätigen Besuch aus den USA empfängt die Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar in dieser Woche: Donald und Vivian Weilerstein geben Meisterkurse für Violine, Klavier und Kammermusik. Das interessierte Publikum ist zu den öffentlichen Kursen am Donnerstag, 5. Dezember, 10 bis 13 Uhr und 15 bis 21 Uhr, sowie am Freitag, 6. Dezember, 10 bis 13 Uhr und 15 bis 17 Uhr im Fürstenhaus der Weimarer Musikhochschule eingeladen. Der Eintritt ist frei.

Donald und Vivian Weilerstein unterrichten am New England Conservatory in Boston, der Juilliard School in New York sowie auf internationalen Festivals wie Verbier, Schleswig-Holstein, Marlboro, Aspen, Yellow Barn, Salzburg und der Kronberg Academy. Die Meisterkurse sind ein weiterer Schritt im Aufbau einer engeren Zusammenarbeit zwischen der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar und dem New England Conservatory Boston.

Donald Weilerstein ist einer der führenden Violinpädagogen weltweit. Er konzertierte als Solist und Kammermusiker in der ganzen Welt und war 20 Jahre lang Primarius des Cleveland Quartet. „Es ist einzigartig, wie Donald Weilerstein die Verbindung zwischen Körper und Klang vermittelt. Die Studierenden seiner Klasse spielen ganz unterschiedlich. Individualität wird dadurch unterstützt, dass er mit Klang- und Körperbildern arbeitet und so aus jedem Studierenden das herausholt, was in ihm oder ihr steckt. Die Geige wird zum besten Freund, der Klang im Raum lebendig“, sagt seine frühere Studentin und Assistentin sowie heutige Professorin für Violine an der Weimarer Musikhochschule, Kathrin ten Hagen.

Vivian Weilerstein ist Direktorin des „Professional Piano Trio Training Program“ und Koordinatorin der Klavierkammermusik am New England Conservatory (NEC) in Boston. Neben ihren Klassen in Klavier und Kammermusik am NEC und der Juilliard School in New York unterrichtet sie für „El Sistema“ in Venezuela. Das Duo gab Konzerte in den wichtigsten Städten der USA, Europas, Asiens, Südamerikas und Israels. Gemeinsam mit ihrer Tochter Alisa Weilerstein treten sie als Weilerstein Trio auf.