Rentner mit fast zwei Promille auf der A4 unterwegs

Ein stark alkoholisierter Autofahrer ist am Montagabend auf der A 4 in Richtung Frankfurt unterwegs gewesen. Ein anderer Autofahrer habe gegen 18.45 Uhr den Wagen mit der auffälligen Fahrweise gemeldet, teilt die Polizei am Dienstag mit.

Am Rastplatz Eichelborn verließ der Fahrer die Autobahn. Polizisten kontrollierten ihn. Dabei stellte sich heraus, dass der 67-Jährige Alkohol getrunken hatte. Ein Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von 1,86 Promille.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet, Führerschein und Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Die Polizei setzte den Rentner am Erfurter Hauptbahnhof ab, von wo aus er seine Reise mit dem Zug fortsetzte.

