Rettungsaktionen fürs Spiegelzelt-Festival

Weimar. Nach der Absage des diesjährigen Spiegelzelt-Festivals wächst die Zahl der Unterstützungsaktionen. Intendant Martin Kranz hatte die Besucher bereits dazu aufgerufen, ihre Karten nicht zurückzugeben, sondern die Summe als eigenen Beitrag dafür einzusetzen, dass das Festival im kommenden Jahr wieder stattfinden kann.•„Alle aktuellen Infos im Corona-Liveblog“

Mit Martina Koberstein hat ein absoluter Spiegelzelt-Fan eine Crowdfunding-Aktion ins Leben gerufen und möchte so helfen, bestätigte Martin Kranz am Montag auf Anfrage unserer Zeitung. Der Aufruf, das Festival so zu unterstützen, sei mit ihm abgestimmt und entsprechend seriös.

"Wir sind in diesen schweren Zeiten sehr dankbar für solche Solidaritätsbekundungen unseres Publikums", sagte er auch mit Blick auf die Spendensammlung, die der kleine Verein Legefeld aktiv gestartet hat. Unter dem Motto "Rettet ein Stück Weimarer Kultur!" ruft dieser zur Unterstützung auf. "Hohe Kosten sind im Vorfeld für den diesjährigen Festivalbetrieb schon entstanden, allein für Werbung beispielsweise, aber Einkünfte gibt es durch den Ausfall wegen der Corona-Epidemie nicht! Dies bedeutet wohl ein Aus für das Festival generell, wenn keine Hilfe und Unterstützung von außen kommt", teilte die Vereinsvorsitzende, Legefelds Ortsteilbürgermeisterin Petra Seidel, mit.

Für die Spendenaktion habe es einen einstimmigen Vorstandsbeschluss gegeben. Auf Wunsch werden Spendenbescheinigungen ausgestellt. Die Gesamtsumme werde an Martin Kranz zweckgebunden und streng kontrolliert überwiesen.

Crowdfunding-Aktion: https://www.leetchi.com/c/das-koestritzer-spiegelzelt-braucht-zukunft

Spenden: Legefeld aktiv; Zweck: Spende zur Unterstützung des Köstritzer Spiegelzeltes; Sparkasse Mittelthüringen; IBAN DE22 8205 1000 0163 1087 30; BIC: HELADEF1WEM