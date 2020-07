Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Rettungshunde im Freilichtmuseum

Tierisch geht es bei der nächsten Sonntagsaktion im Freilichtmuseum Hohenfelden zu. Für den 5. Juli hat sich am Eichenberg die Rettungshundestaffel des DRK angesagt. Neun Teams, bestehend aus Hund und Hundeführer, demonstrieren die Arbeit der Flächensuchhunde. Die Vorführungen finden um 14 und 15.30 Uhr statt. An einem Infostand können sich Besucher zudem über die Ausbildung der Tiere in der ehrenamtlichen Staffel kundig machen. In den Gebäuden des Freilichtmuseums lässt sich von 10 bis 18 Uhr nachvollziehen, wie die Menschen früher gelebt, gewohnt und gearbeitet haben. Im alten Pfarrhaus ist die Ausstellung „Gut verpackt. Im Reich der Schachteln“ zu sehen.