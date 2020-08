Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Richtfest für „Panoramablick“ in Weimar mit Sicherheitskonzept

Auch in Corona-Zeiten will die Konsumgenossenschaft Weimar nicht auf ein Richtfest verzichten. Immerhin gilt es dem Millionenbau „Panoramablick“ in Weimar-Nord. Deshalb hat der Bauherr ein Sicherheitskonzept bei der Simebu Thüringen in Auftrag gegeben. Gefeiert wird Ende August mit allen Helfern und am Bau Beteiligten. – Der Konsum errichtet in Weimar-Nord auf rund 7000 Quadratmetern ein Wohn- und Geschäftshaus mit Tiefgarage, drei Verbraucher- bzw. Drogeriemärkten im Erdgeschoss sowie Pflegedienstleistern und 80 Wohnungen in den Obergeschossen.