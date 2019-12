Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Risse bedrohen St. Marien

In der Kirche von Ehringsdorf wird in diesem Jahr kein Krippenspiel gezeigt. Das ist die Konsequenz der dramatisch fortschreitenden Rissbildung an der Dorfkirche St. Marien. Die Kirche wurde 1908 nach Westen erweitert, als Brauereibesitzer Heydenreich der Gemeinde eine Orgel mit pneumatischer Taktur schenkte. Die Orgel passte wegen ihrer Größe nicht in das Gotteshaus. Hundert Jahr später dreht sich der dafür errichtete Anbau Stück für Stück vom Altbestand weg. „Die Fachleute sagen, dass hier eine schlechte Gründung und die Trockenheit in den vergangenen Sommern zusammenarbeiten“, gibt Pfarrer Marcus Victor den Sachstand wieder. Durch den sinkenden Grundwasserspiegel und das immense Gewicht von Anbau und Orgel senkt sich das Fundament. Der Anbau reißt ab.

Was Gipsmarken und Rissmonitoring dokumentieren, sieht man längst mit bloßem Auge. Nach Angaben des betreuenden Architekten steht der Westgiebel bereits 15 Zentimeter aus dem Lot. Aus Sicherheitsgründen mussten deshalb beide Emporen gesperrt werden. Die Kirche St. Marien in Ehringsdorf hat ein Statikproblem. Der Orgelanbau von 1908 senkt sich und reißt ab. Foto: Michael Baar Für den alle zwei Wochen stattfindenden Gottesdienst hat das noch keine Auswirkungen. Für Heiligabend ist das Gotteshaus aber zu klein. Die Krippenspiele von Ehringsdorf und Oberweimar finden deshalb beide in der Oberweimarer Kirche statt: 15 Uhr mit den Konfirmanden aus Ehringsdorf, 16.30 Uhr mit jenen aus Oberweimar. Für die Kirchengemeinde bleiben die Probleme auch nach dem Fest. Derzeit werden drei Varianten erwogen: 1. Rückbau. Der Anbau würde abgerissen und der Giebel an alter Stelle geschlossen. 2. Unterfangen des Westgiebels mit neuer Gründung. 3. Abriss und Neubau des Anbaus. Allein die Baukosten liegen geschätzt zwischen 160.000 und 210.000 Euro. Für jede Variante müsste zudem die Orgel mit immensen Kosten ausgebaut werden. Variante 1 hätte gar den Verlust der Orgel zur Folge. Sie wird aber als erhaltenswert eingeschätzt, weil es nur noch wenige Instrumente dieses Typs gibt. Die Kirche St. Marien in Ehringsdorf hat ein Statikproblem. Der Orgelanbau von 1908 senkt sich und reißt. Foto: Michael Baar Ob mit oder ohne Orgel: Die Aufgabe überfordert den Kirchenkreis. Marcus Victor hofft auf die Städtebauförderung: Wenn der Ehringsdorfer Ortskern samt privatem Bauprojekt auf dem Brauereigelände neu gestaltet wird, könnte doch St. Marien dazugehören.