Rosen und Stauden sollen Schmierfinken in Weimar stoppen

Weimar. Stadt setzt am Wielandplatz Idee aus dem Sommer um. Illegale Graffiti sollen so erschwert werden.

Am Wielandplatz sollen in der kommenden Woche die Vorbereitungen dafür beginnen, dass die Sandsteinmauer zum Frauenplan hin künftig vor neuen Schmierereien bewahrt wird. Im Sommer hatte die Stadt dafür die Idee ins Spiel gebracht, den Bereich zu begrünen (unsere Zeitung berichtete). Der Grundgedanke dabei ist, neue Schmierereien quasi zu tarnen und das Anbringen so zugleich unattraktiv zu machen sowie das Sprayen an sich zu erschweren.

Die Sandsteinmauer war im Zuge der umfangreichen Umgestaltungsmaßnahmen am Wielandplatz, dem Frauenplan und in der Steubenstraße 2013 am Brunnen neu errichtet worden. Seit Jahren wird dieser öffentlich einsehbare Mauerabschnitt im Stadtzentrum regelmäßig beschmiert. Obwohl mit Graffiti-Schutz versehen, seien die Aufwendungen zum Beseitigen der Schmierereien „äußerst arbeits- und kostenintensiv“, betonte die Stadtverwaltung. Daher sei als Gegenmaßnahme die dauerhafte Begrünung festgelegt worden, um künftige Vandalismus-Schäden weitestgehend zu unterbinden.

In der kommenden Woche ab Nikolaus werde damit begonnen, die Pflasterflächen vor der Mauer rechts und links vom Brunnen zurückzubauen, um hier neue Pflanzflächen anzulegen. Danach erfolge die Installation von Bodenhülsen für die Rankstützen und das Einbringen des Pflanzsubstrates. Im Frühjahr kommenden Jahres sollen dann die Rankstützen eingebaut und mit Kletterrosen bepflanzt werden. Hinzu kämen noch Stauden als Bodendecker.

Geplant habe die Umgestaltung das Büro Dane aus Weimar. Ausgeführt werde die Baumaßnahme von der Firma Bennert aus Klettbach. Letzteres dauere voraussichtlich eine Woche. Die Finanzierung in Höhe von 10.000 Euro erfolge komplett aus dem städtischen Haushalt, teilte die Stadtverwaltung mit.

Ob später auch eine weitere Idee umgesetzt wird, ließ sie offen. Angeregt worden war, die Rückenlehnen der Sitzflächen mit legalen Graffiti vor Schmierereien zu bewahren.

