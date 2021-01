Die Stipendiaten des 27. Atelierprogramms in Weimar sind ausgewählt

„Rückzug“ ist der Titel des 27. Atelierprogramms 2021/22 der ACC Galerie und der Stadt Weimar. Drei Künstlerinnen und Künstler aus Israel, Spanien und Ägypten wählte eine Fachjury für einen Arbeitsaufenthalt von jeweils vier Monaten im städtischen Atelierhaus aus. Das gab das Presseamt der Stadt am Donnerstag bekannt.

Die israelischen Künstler Noy Haimowitz und Tamir Ehrlich werden sich in ihrem Projekt „Never lose your head and …“ auf das im Jahr 1950 von der damaligen US-Regierung herausgegebene Buch „Survival under atomic attack“ (Überleben bei einem Atomangriff) und reflektieren die darin enthaltenen, zum Teil absurden Verhaltensregeln vor dem Hintergrund heutiger Bedrohungen, etwa durch Terror oder Covid-19.

Clara Carvajal aus Spanien nimmt Bilder von einer langen Schlange von Bergsteigern nahe dem Mount Everest (2019) zum Ausgangspunkt und wird künstlerisch betrachten, „warum wir die Einsamkeit in der städtischen Wüste leichter empfinden … als die auf dem trostlosen Gipfel eines Berges“.

Die ägyptische Künstlerin Malak Yacout plant eine Reihe von Performances. Darin wird die Künstlerin untersuchen, wie aktuelle und durch Repression, Rückzug und Schweigen verdeckte Krisen am menschlichen Körper sichtbar werden.

1994 von der ACC Galerie und der Stadt Weimar ins Leben gerufen, ist das Internationale Atelierprogramm das älteste seiner Art im Freistaat Thüringen. Bislang waren 78 Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt in Weimar zu Gast.