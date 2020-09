Vis à vis des Goethe-Gartenhauses informierte die Muslimische Gemeinde beim Interreligiösen Abendspaziergang am Freitagabend über ihre Gemeinschaft. Zahlreiche Interessierte liefen beim „Running (ohne) Dinner“ von Station zu Station, vom Interreligiösen Dialog an der Sternbrücke bis zur Katholischen Pfarrgemeinde Herz Jesu an der Naturbrücke. Die Evangelische Kirchengemeinde regte am Stern zum Abendsingen an.