Sabine Hertzsch ist neue Pfarrerin in Bad Berka

Bad Berka. Mit ihrer neuen Pfarrstelle in Bad Berka ist Pfarrerin Sabine Hertzsch auch für das kirchliche Leben in fünf umliegenden Orten zuständig.

In der Stadtkirche St. Marien in Bad Berka ist Pfarrerin Sabine Hertzsch (Mitte) von Superintendent Henrich Herbst (2. von links) im Beisein von Pfarrer Timo Gothe (rechts), Katholische Pfarrgemeinde Herz Jesu, Ute Mennecke und Rolf Sedlacek (Vorsitzender Gemeindekirchenrat) am Sonntag in ihr Amt als Pfarrerin in Bad Berka eingeführt worden. Pfarrerin Hertzsch, stellvertretende Superintendentin des Kirchenkreises Weimar, war zuvor Pfarrerin in Schöndorf und Großobringen.