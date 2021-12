Saisonfinale für Lyrischen Salon vor den Toren von Weimar

Ettersburg. Die Sopranistin Anna-Lena Elbert aus München tritt am 5. Dezember im Gewehrsaal von Schloss Ettersburg auf.

Ein Liederabend mit Anna-Lena Elbert (München) beschließt am Sonntag, 5. Dezember, ab 17 Uhr im Gewehrsaal auf Schloss Ettersburg die diesjähriges Reihe Lyrischer Salon. Die Sopranistin singt Lieder von Debussy und Strauss sowie – am authentischen Ort – Arien von Johann Sebastian Bach. Am Flügel begleitet sie Daniel Heide.

Mit 2G-Regel ist die Platzzahl reduziert. Reservierungen sind nur online möglich.