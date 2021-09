Schallkultur im Weimarer Erbenhof im Zeichen von Swing und Jazz

Weimar. Das Musikerduo Paul Batto und Ondra Kriz aus Osteuropa lädt am Samstagabend zu ihrem Konzert am Frauenplan ein.

Das osteuropäische Duo um Paul Batto Junior und Ondra Kriz gastiert am Samstag live im Restaurant Schallerscher Erbenhof in Weimar. Unter dem Motto „Swingin’ and Rollin’“ werden Besucher eine neu interpretierte Mischung aus den Genres Swing, Gospel, Blues und Jazz erleben.

Der Text der eigens komponierten Stücke stammt vom slowenischen Sänger und Gitarristen Paul Batto; der tschechische Musiker Ondra Kriz wird ihn dabei auf dem Klavier begleiten. Das Konzert findet im Rahmen der neuen Veranstaltungsreihe „Schallkultur im Erbenhof Weimar“ im Innenhof des Restaurants in der Brauhausgasse 10 statt. Es beginnt um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos; die Teilnehmerzahl ist auf 200 Personen begrenzt.

