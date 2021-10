Scharfe Kritik aus Weimar an Tarifpolitik des Verkehrsverbundes Mittelthüringen

Weimar. CDU-Stadtrat Kraass fordert deutliche Veränderungen zugunsten der Nahverkehrskunden.

Scharfe Kritik an der Tarifpolitik des Verkehrsverbundes Mittelthüringen hat der CDU-Nahverkehrsexperte im Stadtrat, Karl-Heinz Kraass, geübt. Es sei ein „Geburtsfehler“, dass es sich um einen Zusammenschluss von Verkehrsunternehmen und nicht Gebietskörperschaften handele. Dadurch hätten die Stadträte und Kreistage keinen direkten Einfluss mehr.

Die ständigen Tariferhöhungen seien nicht akzeptabel, angesichts des Preisniveaus auch Zeit- oder Mehrfahrtenkarten keine Alternative. Das konterkariere die Ziele einer Verkehrswende mithilfe des ÖPNV. Auch die werktags erst ab 9 Uhr geltenden und zu teuren Hoppertickets würden nicht dazu animieren, das Auto stehen zu lassen. Unverständlich sei zudem, das der VMT die Bahncard 50 nicht anerkenne.

Kraass forderte im Stadtrat bei der Diskussion um die letztlich erfolgte Vertragsverlängerung mit dem VMT, dass in Bussen binnen einer Stunde auch Rück- oder Rundfahrten erlaubt werden sollten sowie Stopps der Überlandbusse an allen städtischen Haltestellen. Ferner müssten Hoppertickets auch werktags ab 0 Uhr gelten. „Wer wirklich einen kleinen Schritt für das Klima tun will, wird sich diesen berechtigten Forderungen nicht verschließen können.“