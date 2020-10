Buttelstedt. Das Projekt Schülertreff an der Regelschule Buttelstedt ging am Samstag in eine entscheidende Bauphase.

Schülertreff der Regelschule „Am Lindenkreis“ in Buttelstedtwird modernisiert

Wenn ihr Plan aufgeht, verfügt die Regelschule „Am Lindenkreis“ in Buttelstedt zum Jahresende über einen grundlegend renovierten und modernisierten Schülertreff. Die Räume in der ehemaligen Hausmeisterwohnung müssen dringend instandgesetzt und neu gestaltet werden, erkannte Schulsozialarbeiterin Gabriele Witzmann. Einen Etat gibt es dafür nicht. Sie ließ sich nicht entmutigen und setzt auf Eigenleistung. Bei der Schulleitung und beim Schulträger wie auch bei Bürgermeister Thomas Hess findet sie offene Ohren und Unterstützung. Gabriele Witzmann organisiert und koordiniert, spricht Sponsoren an und greift bei der Vorbereitung für Abrissarbeiten selbst mit zu. Sie freut sich sehr, dass die Buttelstedter Firma Gebrüder Dürrbeck für das Projekt Schülertreff 500 Euro spendete.