Schwerer Unfall auf den Gleisen bei Großschwabhausen

Großschwabhausen. Die Bahnstrecke zwischen Weimar und Jena war für mehr als sechs Stunden gesperrt.

Wegen eines Unfalls blieb die Bahnstrecke zwischen Weimar und Jena am Samstag für mehr als sechs Stunden gesperrt. Ein Mann hatte seinen Suzuki-Geländewagen wegen eines Defekts unweit der Bahnstrecke bei Remderoda abgestellt, dann rollte das Auto aber von der Böschung auf die Gleise. Der Fahrer versuchte noch, es wegzufahren, konnte sich vor dem gegen 13.30 Uhr nahenden Zug aus Richtung Weimar aber gerade noch in Sicherheit bringen. Der Lokführer sah das Auto in einer Kurve zu spät, die Notbremsung verhinderte den Aufprall nicht mehr. Die 105 Fahrgäste im Zug blieben unverletzt und wurden nach rund einer Stunde evakuiert. Erst gegen 20 Uhr war die Strecke wieder freigegeben.