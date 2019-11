Schwerstedt. Schwerstedts Ortschaftsräte beteiligen sich in dieser Woche an der Diskussion um den Landgemeinde-Haushalt für 2020.

Schwerstedt bündelt Wünsche für 2020

Ums liebe Geld geht es bei der nächsten öffentlichen Sitzung des Schwerstedter Ortschaftsrates. Die Räte aus dem Nordkreis wollen die Wünsche an ihre Landgemeinde Am Ettersberg bündeln, welche Investitionen sie im kommenden Jahr im Ort ungesetzt sehen wollen. Gleichzeitig müssen sie aber auch Vorschläge zur Finanzierung unterbreiten. Der Ortschaftsrat tagt am Donnerstag, 14. November, um 19 Uhr im Schwerstedter Bürgermeisteramt.