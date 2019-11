Weimar. Die Weihnachtsmarkt in der Kulturstadt beginnt am kommenden Dienstag und schließt erst am 5. Januar 2020

Eisbahn, Händler- und Glühweinhütten – in der Innenstadt wirft die Weimarer Weihnachts ihre Schatten voraus. Bis in den Abend wird im Bereich des Weihnachtsmarktes am Aufbau gearbeitet. Auch die bereits am Wochenende erwartete Pyramide auf dem Markt ist inzwischen angekommen. Sie hatte sich wegen einer Panne verspätet.